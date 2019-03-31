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Isparta’da yaşlılar eve gelen seyyar sandıkta oy kullandılar

31 Mart Yerel Seçimleri için sunulan seyyar sandık uygulaması ile demokrasi, evden çıkamayacak durumdaki yaşlıların evine geldi.

31 Mart 2019 Pazar 11:57
Isparta’da yaşlılar eve gelen seyyar sandıkta oy kullandılar

31 Mart Yerel Seçimleri için sunulan seyyar sandık uygulaması ile demokrasi, evden çıkamayacak durumdaki yaşlıların evine geldi. Isparta’daki Daldal Ailesi 8802 nolu seyyar sandık ile oylarını kullandı. Sunulan hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Daldal Ailesi, bu hizmetin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden 87 yaşındaki Hüsnü Daldal ile 82 yaşındaki eşi Şerife Daldal ve yengeleri 87 yaşındaki Ayşe Daldal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bağlı görevlilerin evlerine gelmesiyle birlikte demokratik görevlerini yerine getirdiler.


Sabah saatlerinde YSK görevlilerinin telefonla arayarak evlerine geldiği Daldal ailesi fertleri, kartondan kurulan taşınabilir bölmede belediye başkanlığı, belediye meclis ve il genel meclis üyeliği seçimlerindeki tercihlerini yaptılar. Oy tercihlerini yapan Daldal ailesi daha sonra zarf içine koyduğu oy pusulalarını sandığa attı.


“Sabahtan oyumu kullandım, kaygısını attım”


Evinde yalnız yaşadığını belirterek yaşlılığı dolayısıyla oy kullanmak için sandık başına gidemeyecek durumda olduğunu dile getiren Ayşe Daldal, “Allah razı olsun sandığı benim evime kadar getirdiler. Oylarımı kullandım ve götürdüler. Bu yıl ilk defa evde oy kullandım. Daha önce torunlarım beni arabalarıyla oy kullanmaya götürüyordu. Orda bekliyordum, zor oluyordu. Şimdi, elhamdülillah sabahtan oyumu kullandım, kaygısını attım. Allah devletimiz için hangisi hayırlı olacaksa onu başımıza geçirsin inşallah” dedi.


“Ayağımıza kadar geldiler”


Evinde oy kullanan 87 yaşındaki Hüsnü Daldal, “Bu hizmeti iyi buluyorum. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Okula gidiyorduk, orada kullanıyorduk. Şimdiki uygulamayı gayet iyi görüyoruz, ayağımıza kadar geldiler, imzamızı attık, vazifeyi yaptık. Hayırlısı olsun inşallah” diye konuştu.


“Oyumuzu evde kullandık, iyi oldu”


Şerife Daldal ise, “Ayağımıza kadar sandığı getirdiler. Ben ameliyat olmuştum, oy kullanmaya gidemeyecek durumda olduğum için geldiler, sağ olsunlar. Önceki seçimlerde çocuklarımız yardımcı oluyordu, bizleri okullara oy kullanmak için götürüyorlardı, oyumuzu kullanıyorduk. Ama şimdi evde iyi oldu çok şükür. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyorum. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Allah, hayırlı ve uğurlu etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:57
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