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Isparta'da yarın okullar tatil mi | Isparta 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Isparta'da da yer aldı. Isparta'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Isparta'da okullar yarın tatil mi? Isparta'da okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

08 Ocak 2019 Salı 09:49
Isparta'da yarın okullar tatil mi | Isparta 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Isparta'da da yer aldı. Isparta'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Isparta'da okullar yarın tatil mi? Isparta'da okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Isparta'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Isparta Valiliği, il genelinde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Isparta’nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün için ara verildi. Isparta’ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bugün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Isparta'da kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. 

Isparta'da okullar tatil mi?

Uşak, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Isparta Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:49
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