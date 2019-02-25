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Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri

Türkiye’de her yıl 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası, Isparta’da da çeşitli etkinliklere kutlanıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri

Türkiye’de her yıl 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası, Isparta’da da çeşitli etkinliklere kutlanıyor.


Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan etkinlikler kapsamında, İl Defterdarı Nazım Kaya ve beraberindeki heyet Vali Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret etti.



Kaza: “Isparta olarak gelirimizin gideri karşılama oranı yüzde 66 dolayındadır”


Defterdar Nazım Kaya, vergi bilincini artırmak amacıyla düzenlenen hafta boyunca çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti. Defterdar Kaya, “Vergi ödemek kutsal bir görevdir. Vergi bilincinin genç kuşaklara aktarılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bilindiği gibi her yıl 23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl ise bu haftamızın 30.’sunu kutlamaktayız. 2018 yılında Isparta olarak gelirimizin gideri karşılama oranı yüzde 66 dolayındadır” dedi.



Seymenoğlu: “Vergi vermek, kazanç elde eden her vatandaşın en önemli görevidir”


Vali Ömer Seymenoğlu da, devlet kazancını kutsal hale getirenin ülke idamesindeki faktör olduğunu vurgulayarak, “Vergi Haftanızı kutluyorum. Gün dolayısıyla defterdarlık bünyesindeki kamu çalışanlarını selamlıyorum. Vergi vermek, kazanç elde eden her vatandaşın en önemli görevidir. Bilindiği gibi, ülkeler her yıl bir bütçe yaparlar. Ülkeye yapılan tüm harcamalar bu bütçeden karşılanır. İşte, bu noktada vatandaşların verdiği vergi önem kazanır. Zaten, Vergi Haftasının kutlanmasının amacı da bu bilinci artırmak değil midir? Aslın da bizler de vergimizi peşin olarak veriyoruz. Çünkü, biz ücretliler olarak maaşımızı alırken vergisi kesiliyor. Ticaretle iştigal edenler de beyan ettikleri kadar vergi veriyorlar. Böylece, ülkenin idamesi için gerekli kaynak sağlanıyor” diye konuştu.



“Isparta, devlet dostu bir şehirdir”


Vali Seymenoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi; “Bakın, Defterdarımız biraz önce Isparta’nın gelirinin giderini karşılama oranının yüzde 65 - 66’larda olduğunu söyledi. Bu oran daha da yükseltilebilmekle beraber bu ilimizin üst sıralarda yer almasını sağlayacaktır. Isparta halkı çalışkan ve gayretlidir. Isparta, devletinin yanında devlet dostu bir şehirdir. İçinde bulunduğumuz hafta, 81 ilde vergi haftası olarak kutlanır ve bu haftanın amacı, vergi bilincini artırmaktır.”


Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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