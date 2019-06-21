Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Isparta’da 2 mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Isparta’da 2 mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında geçtiğimiz gün il merkezinde Çelebiler ve Hisar mahallelerindeki farklı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 8 şüpheliyi yakalarken, beraberinde 3 parça halinde eroin maddesi, 1 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Öte yandan polis, şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçuyla ilgili adli işlem başlattı.

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