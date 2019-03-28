Isparta'da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin üzerinde bir miktar eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen H.Y, E.K. ve O.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli O.E'nin 6 suçtan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

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