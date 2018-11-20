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Isparta'da tüfekle köpek itlafı iddiası

20 Kasım 2018 Salı 20:03
Isparta'da tüfekle köpek itlafı iddiası

ISPARTA (AA) - Isparta'da tüfekle ateş edilerek ağır yaralandığı belirtilen sokak köpeği, tedavi merkezi yetkililerine teslim edildi. Köpek, görevlilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Isparta Sokak Hayvanları Koruma Derneği (ISHAYKO) üyeleri, Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokak köpeğinin boynuna tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü ihbarını aldı.

Olay yerine giden hayvanseverler, ağır yaralı köpeği Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Burada röntgeni çekilen köpeğin boynuna çok sayıda saçmanın isabet ettiği belirlendi.

Görevlilerin tüm çabalarına karşın sokak köpeği kurtarılamadı.

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, AA muhabirine, olayın yaşandığı yerde sokak köpeğine yaklaşık 4 yıldan beri baktıklarını söyledi.

Köpeğin kimseye zararının olmadığını ifade eden Asem, "Bu tür olayların yaşanmaması için caydırıcı yasaların çıkarılmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde önlenebilir. Yaşanan bu olaydan dolayı oldukça üzgünüz. Biz bu tür olayların yaşanmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşları da duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerini görme ihtimali olan MOBESE ve civardaki sanayi esnafının güvenlik kameralarını inceliyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:03
  1. ISHAYKO
  2. Isparta
  3. Köpek ölümü
  4. Tüfek

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