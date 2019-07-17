0553 313 94 23

Isparta’da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü

Isparta’da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
Isparta’da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü

Isparta’da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Feci kazada kamyonun kupası hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.


İddiaya göre, yük taşımacılığı yapan tren Gölbaşı Köyü yakınlarından geçiş yaptığı esnada, hafriyat yüklü kamyon ile çarpıştı.


Talihsiz kazada, sürücü Alaaddin E. (50) yaralanırken, kamyonun kupa kısmı ise hurdaya döndü.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’daki yatırımları görüştüler
    1. Manisa’daki yatırımları görüştüler
    2. Husumetli aileler barıştırıldı
    3. Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler..
    4. Tarsus’ta araç yangını
    5. Başak Koleji ile Sarızeybekler..
    6. Altaylı ‘yardakçılık’ çıtasını..
    7. Kırşehir’de süt işleme tesisi için ilk..
    8. Milli Eğitim Bakanı Selçuk şehit..
    9. Güney Asya'da milyonlarca kişi sel..
    10. Sandalyeden düşüp öldü
    11. Süper Lig'de bomba patladı! İşte..
    12. S-400’ü hazmedemeyen İngiliz..
    13. YKS birincisinin hedefi diplomat olmak
    14. Tarlada yakaladıkları tavşanı sevip..
    15. Leyla Şahin Usta’dan Tantavi Kültür..
    16. Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı
    17. Chomsky: ABD artık canı istediği gibi..
    18. Filistinli öğrenciler ile İsrail..
    19. Büyükşehir üç Mahalleyi kanalizasyona..
    20. Asfalt plenti çalışmaları devam ediyor
    21. Elon Musk çılgın projesini açıkladı
    22. İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali..
    23. Başakşehir’in yeni sezon formaları..
    24. Zeytin ağacına sıkıştı, traktörün..
    25. Isparta’da trenin çarptığı kamyon..
    26. "İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    27. Elindeki top mermisi ile hain..
    28. Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
    29. İstinaf Mahkemesi’nden, İBB’nin işgali..
    30. Muhtarlar Bartın Belediyesi’nde
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’