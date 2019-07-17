Isparta’da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü Isparta’da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta’da yük treni ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Feci kazada kamyonun kupası hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, yük taşımacılığı yapan tren Gölbaşı Köyü yakınlarından geçiş yaptığı esnada, hafriyat yüklü kamyon ile çarpıştı.

Talihsiz kazada, sürücü Alaaddin E. (50) yaralanırken, kamyonun kupa kısmı ise hurdaya döndü.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.