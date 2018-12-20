Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı20 Aralık 2018 Perşembe 18:02
ISPARTA (AA) - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 32 HB 592 plakalı otomobil, Çobanisa köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Sürücü S.Ö. ile otomobildeki B.Ö. ve bebek Y.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ