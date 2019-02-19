0553 313 94 23

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19 Şubat 2019 Salı 18:39
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 164. Cadde üzerinde seyreden Mevlüt Ö. yönetimindeki 32 HF 024 plakalı hafif ticari kamyonet ile 1593. Sokak’tan çıkan Hakkı Y. idaresindeki 32 ET 916 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Ayşe Y. ve Meryem K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    1. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    2. İsviçre'de çığ faciası
    3. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    4. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    7. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    8. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    9. Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile..
    10. Karabük'te korkutan olay! Futbol..
    11. Tunç Soyer: “İzmir’de işsiz genç,..
    12. (Özel) Kendi kendine hareket eden..
    13. İsviçre'de çığ düştü!
    14. FETÖ'cü eski kadın hakim yakalandı
    15. Saadet Partisi aday listelerini teslim..
    16. AP'den göçmen politikaları bütçesine..
    17. Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
    18. Konyaspor'da Kayserispor maçı..
    19. Yine aynı görüntü yaşandı, belediye..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü