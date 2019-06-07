Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çünür Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, Hakan Ö. yönetimindeki 32 EZ 294 plakalı otomobil ile Süleyman D. idaresindeki 34 COK 11 plakalı otomobil, 274.Cadde ile 5406. Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışan araçlardan ilki yol kenarındaki toprak yığınına çıkarak durabilirken, diğer araç ise yol ortasında kaldı. Kazada sürücülerden Hakan Ö. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü ile yanında yolcu olarak yer alan hamile eşini tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk etti.

Yaralı sürücü ve hamile eşinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan sürücülerden Süleyman D. sokak ve cadde kesişimindeki alanda bulunan istinat duvarı ve ağacın trafikte görüşe engel teşkil ettiğini iddia ederek, yetkililerin bölgede gerekli çalışmayı yapmasını istedi.