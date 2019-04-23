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Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, diğeri ise yara almadan kurtuldu.

23 Nisan 2019 Salı 03:35
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, diğeri ise yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 02.45 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki Kolçelik Kavşağı’nda meydana geldi.


İddiaya göre, Murat A. yönetimindeki 32 AE 660 plakalı otomobil İstanbul Caddesi üzerinden Çünür istikametine seyrettiği esnada, Kolçelik Kavşağı’ndan Alparslan Türkeş Bulvarı’na geçmek isteyen Ömer Ö. idaresindeki 43 EC 278 plakalı otomobille çarpıştı.


Çarpışan araçlardan biri refüjdeki trafik levhasına çarparak durabilirken, diğeri ise kaza sonucu yol ortasında kaldı. Kazada sürücülerden Ömer Ö. yaralanırken, otomobillerde de maddi hasar oluştu.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında araçlar ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldılar.


Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 03:35
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