Isparta’da torbacılara suçüstü baskını: 1 tutuklama Isparta’da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, yapılan aramalarda satışa hazır 9 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, yapılan aramalarda satışa hazır 9 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılara yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisinin il merkezindeki Pirimehmet Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, zehir ticareti yapmak üzere olduğu tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında, satışa hazır paketlenmiş şekilde 8 parça eroin maddesi ile 1 parça metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polisin yakaladığı şüphelilerden 2’sine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, diğer zanlı E.A. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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