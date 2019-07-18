Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü. Şevket Doğan idaresindeki 32 AAN 430 plakalı sunta yüklü tır, Isparta-Konya kara yolunun 107. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cesedi Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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