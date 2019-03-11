Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269 kişi uçtu

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı’nda 2019 yılının ikinci ayında toplam 11 bin 269 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Şubat ayında hava yoluyla 145 ton ise yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 7 bin 335, dış hat yolcu trafiği 3 bin 934, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 269 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında SD Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 23 olurken, dış hatlar uçak trafiği 20 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise bin 43’e ulaştı.

Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 145 ton olarak kayıtlara geçti.

Isparta’da yılın ilk 2 ayındaki gerçekleştirmelerde ise, SD Havalimanı’nda 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı toplam 22 bin 919’a, uçak trafiği bin 664’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 286 ton oldu.