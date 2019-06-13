Isparta’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Isparta’da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada çok sayıda av tüfeği ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Isparta’da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada çok sayıda av tüfeği ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. KOM Şube Polisi, il merkezi ve merkeze bağlı Senirce Köyü’ndeki 3 adreste düzenlediği operasyonda S.D. ve A.D. isimli 2 şüpheli ile birlikte 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ile 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis, konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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