Isparta’da sıcak asfalt sezonu başladı

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllardaki sıcak asfalt çalışmalarıyla rekorlara imza atan Isparta İl Özel İdaresi 2019 yılı sıcak asfalt sezonunu başlattı.

Sezonun başlaması dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Harmanören köyünde bulunan İl Özel İdaresi sıcak asfalt tesislerine giderek plent makinasından kamyonlara asfalt boşalttı.

Vali Seymenoğlu ardından Deregümü köyüne geçerek burada sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Seymenoğlu kamyonlara asfalt yükledi

Harmanören ’de bulunan İl Özel İdaresi Asfalt Plent tesisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve işçiler tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Seymenoğlu asfalt plentinin kumanda odasına geçerek kamyonlara yükleme yaptı. Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada sıcak asfalt sezonun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

“En iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz”

Vali Seymenoğlu, “Şu anda gördüğünüz gibi alanda İl Özel İdaremizin bel kemiği olan işçi kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi fedakârca büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de bugün temsili olarak sezonun açılışını yaptık. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. İl Özel İdaremiz ve bizler 204 köyümüzde 12 ilçemizde yaklaşık 450 bin Ispartalıya en iyi kamu hizmetini verebilmek için çalışıyoruz. Burada öncelikli hedefimiz köy grup yollarını şehrimizdeki yollardan bir farkı olmaksızın sıcak asfaltla kaplamak. Bu yıl İl Genel Meclisimizin aldığı kararla yaklaşık 130 Km sıcak asfalt çalışması yapacağız. Sağ olsun Sayın Vekillerimizde her fırsatta mali kaynak açısından destek veriyorlar. Bizler de bu mali kaynağı en adil şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına taksim ederek, akılcı bir yöntemle kalıcı bir yol seçerek bu yatırımları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Güneş enerjisi santrali kuruluyor

Açıklamasında İl Özel İdaresi tarafından yapılan diğer çalışmalara da değinen Vali Seymenoğlu, 5,5 Milyon TL’ye ihalesi yapılan güneş enerjisi santralinin hizmete girmesiyle büyük bir tasarruf sağlanacağını aynı zamanda da önemli bir gelir elde edileceğini söyleyerek, “Köylerimizde kamelya ve otobüs durağı çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında önümüzdeki birkaç ay içerisinde İl Özel İdaresi tarafından kurulacak olan güneş enerjisi santralinden elde edeceğimiz elektriği devletimizin enerji sistemine dâhil ederek İl Özel İdaresi’nin bütün şantiyelerinin, bakım evlerinin ve hizmet binalarının elektrik giderlerini de buradan karşılamış olacağız. Üzerine de bugünkü elektrik fiyatlarına göre yıllık yaklaşık 300 Bin TL gelir elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Deregümü köyüne geçen Vali Seymenoğlu, burada Kayıköy yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiler.