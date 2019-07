Isparta’da şehit ve gazi aileleri yemekte bir araya geldi

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Isparta’da Şehit ve Gazi aileleri,15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü sebebiyle Isparta Valiliği tarafından düzenlenen Milli Birlik günü yemeğinde bir araya geldi.

Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlenen programda Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi misafirleri salon girişinde karşıladı. Programa Vali Ömer Seymenoğlu’nun yanı sıra TBMM Başkan Vekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Tökgöz, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Program öncesi Vali Seymenoğlu ve eşi masaları gezerek, şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti.

Seymenoğlu: “O gece bu millet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik oldu”

Programda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşısında sergilenen milli irade ruhunu vurgu yaparak, “Bundan 3 yıl önce FETÖ’cü hainler tarafından bu millet darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihimizin her zor döneminde olduğu gibi bu millet birlik oldu. Bu hainlere karşı büyük bir mücadele ile bu darbenin önü kesildi. Ne mutlu bize ki bu tür zor durumlarda bir araya gelmekten tek vücut olmaktan uzak duramıyoruz ve birbirimize her zaman destek oluyoruz. Bu tür organizasyonlarda bu tür desteklerin göstergesi ve her zaman birlik, beraberlik içerisinde olabileceğimizin bir işareti. Ben bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından 15 Temmuz ve ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimiz için dualar edildi.