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Isparta'da şap hastalığı tedirginliği! Köy karantinaya alındı

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde, şap hastalığı nedeniyle karantina çalışması başlatılırken köydeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 19:47
Isparta'da şap hastalığı tedirginliği! Köy karantinaya alındı

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Köye hayvan giriş çıkışı yasaklanırken, kurulan hayvan pazarı da karantina nedeniyle 1 ay süreyle kapatıldı

Merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm hayvanlar hastalığa karşı aşılanırken, hayvan pazarında da şap hastalığına rastlandı.

Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı

Bunun üzerine İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından Yazısöğüt köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Köydeki hayvan pazarı da 1 ay süreyle kapatıldı. Her çarşamba günü açılan hayvan pazarı dün açılmadı.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Enver Murat Dolunay, "Şap hastalığı görüldüğünün bize bildirilmesi üzerine hemen ekiplerimizi teyakkuza geçirdik ve görülen vakayı en düşük seviyeye indirdik. Ancak söz konusu hastalığın bu defa hayvan pazarımızın da bulunduğu merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde görüldüğü bilgisini aldık. Bu köyümüzde çok sayıda besihane bulunuyor.

Bütün hayvanlar aşılanacak

Dolayısıyla hastalığın yayılma oranı çok daha yüksek. Gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gerekse belediye ekipleri olsun Isparta Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu olarak burada meydana gelen şap hastalığı vakasıyla ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonra herhangi bir hayvan hastalığı ile karşılaşmamak için şehir merkezinde bulunan bütün hayvanlar bir ay içerisinde şap hastalığına karşı aşılanacak. Bu hastalığın kendini göstermesiyle birlikte şap hastalığının daha fazla yayılmaması için il merkezi ve merkeze bağlı bütün hayvan işletmelerini karantina altına aldık" dedi.

Isparta’daki büyükbaş hayvanlarda bir sorun veya sıkıntı olmadığını aktaran Enver Murat Dolunay, "Bu tür hastalıkların hemen hemen tamamı il dışından getirilen hayvanlardan kaynaklanıyor. Tabii hastalıklı hayvan il içinde bu hastalığı diğer hayvanlara da bulaştırarak yayılmasına neden oluyor. Yazısöğüt köyündeki hayvan pazarını 1 ay süreyle kapattık ve bu köyümüzdeki tüm işletmeleri kapsayan alanı karantina altına aldık. Sadece belediyeye bağlı mezbahada hayvanlar veteriner gözetiminde kesilebilecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 19:47
  1. Isparta
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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