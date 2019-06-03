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Isparta’da Ramazan Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladılar.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:14
Isparta’da Ramazan Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladılar.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, “Bizleri birbirimize yakınlaştıran, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan Mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; aramızdaki ayrılıkları ve farklılıkları kaldıran, dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, dayanışmanın da gereği olarak, ihtiyaç sahibi muhtaç ve kimsesizlere yardım elinin uzatıldığı, dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan önemli ve değerli günlerdir.Halkımızın sahip olduğu milli ve manevi değerler, yardımlaşma ve dayanışma, milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz inancı, bu topraklar üzerinde bizi güçlü kılan değerlerdir. Bu nedenle bayramlara buruk giren hastalarımızı, yaşlılarımızı, muhtaçları, şehitlerimizin yadigârlarını ve kahraman gazilerimizi özellikle bu mübarek günlerde yalnız bırakmamak, üzüntüde de mutlulukta da bir olduğumuzu göstermek bizler için büyük bir fırsattır. Bu vesile ile Ramazan Bayramının sağlık,huzur, barış, birlik ve beraberlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, vatanımız, bağımsızlığımız ve bayrağımız için canlarını feda eden ve bu millet var oldukça unutmayacağı aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi şükranla selamlar, tüm Müslüman âleminin ve Isparta’lı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en kalbi duygularlakutlarım” dedi.


“Bayramının güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum”


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Tüm Isparta halkının ve İslam Alemi’nin Bayramını kutladı.


Bayramları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı ve etrafındaki herkese el uzattığı bir ve beraber olduğu günlerolarak nitelendiren Başkan Başdeğirmen’in mesajı şöyle; “Manevi duygularımızın arttığı, birlik beraberlik içinde yaşadığımız, Mübarek Ramazan ayının ardındanRamazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Birlik, beraberlik ve sevgi hissinin doruğa çıktığı bir bayrama daha ulaştık. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayramları; barış, kardeşlik ve sevinç günleri olarak anlatıyor. Komşusu açken tok yatamayan, insanların en hayırlısı olarak, insanlara faydalı olanı gösteren, kusurları affetmeyi, güzellikleri övmeyi tavsiye eden bir inancın mensupları için çok önemli fırsatlardır bayramlar.Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Mübarek Ramazan Bayramının güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile barış ve kardeşlik duygularını daha da güçlendirecek, ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın gönüllere umut serptiği, huzurun, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı diliyor, Ispartalı hemşehrilerim başta olmak üzere İslam Alemi’nin bayramını kutluyorum“.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:14
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