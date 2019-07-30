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Isparta’da polis modifiyeye göz açtırmıyor

Isparta’da yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarına çoğunlukla modifiyeotomobil, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı açıklandı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:33
Isparta’da polis modifiyeye göz açtırmıyor

Isparta’da yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarına çoğunlukla modifiyeotomobil, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı açıklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle tescilsiz ve sürücü belgesiz şekilde elektrikli bisiklet kullanımlarının yanlış algılarla kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekildi. Emniyet ekipleri, yılın ilk 6 ayında 551 aracı trafikten men ederken, sürücülerine831 bin 264 lira idari para cezası uygulandığını ve kazaları önlemek adına denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.


Kentte, kazaların önlenmesi ve azaltılması adına emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde, toplam 6 bin 938 modifiye edilen otomobil, motosiklet ve motorlu bisikletin kontrol edildiği ve bunlardan bin 646’sına toplam 831 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.Polisin kontrol ettiği modifiyeli araçlardan 551’inin de trafikten men edildiği belirtildi.



“Elektrikli bisikletlerde tescil ve ehliyet istenmediği konusunda yanlış bir algı söz konusudur”


Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,sürücüler arasında tüm elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin tescili zorunlu olmadığı ve herhangi bir sürücü belgesi istenilmediği gibi bir yanlış algının söz konusu olduğuna dikkat çekildi.


Açıklamada, "Ancak, sadece motor gücü 0,25 kilovatı geçmeyen elektrikli bisikletlerin tescili zorunlu olmayıp, herhangi bir sürücü belgesi istenmediği gerçektir. Günümüzde satışa sunulan elektrikli bisikletlerin tamamına yakını, elektrikli motosikletlerin ise tamamının tescili ve kullanılmasında sürücü belgesi zorunlu olan araçlardır. Elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin tescili zorunlu olmadığı ve herhangi bir sürücü belgesi istenilmediği gibi bir yanlış algı sonucu, elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında maddi ve manevi kayıplar, hukuksal mağduriyetler meydana gelmektedir. Trafikte seyreden modifiye edilmiş otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler ve sık sık trafik kazalarına karışmaktadırlar. Yukarıda belirtilen nedenlerle trafik güvenliğini sağlamak için modifiye edilmiş otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler başta olmak üzere tüm araçlar üzerinde etkin denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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