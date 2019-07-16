0553 313 94 23

Isparta’da otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Isparta-Konya Karayolu üzerinde otomobilin, yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında domuz telef oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 14:02
Isparta’da otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Isparta-Konya Karayolu üzerinde otomobilin, yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında domuz telef oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Isparta - Konya Karayolu üzeri Gelendost ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta’dan Konya istikametine seyreden otomobil, Akmescit mevkiinde yola çıkan domuza çarptı. Talihsiz kazada domuz olay yerinde telef olurken, araçta da maddi hasar oluştu.


Öte yandan yetkililer, bölgede yolculuk yapan sürücülerin bu tür kazalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsa Yüksel’den yeni yönetim oluşturması istendi
    1. İsa Yüksel’den yeni yönetim..
    2. Asit yüklü tanker devrildi
    3. 15 Temmuz gecesi araçların..
    4. Rezene Çayının Sağlığa 10 Faydası
    5. Bozyazı, 15 Temmuz’da kenetlendi
    6. Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar..
    7. 15 Temmuz şehitleri Serik’te dualarla..
    8. Alman Gazeteci Yücel’in yargılanmasına..
    9. Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda..
    10. 63 kiloluk dev yayın balığını olta ile..
    11. Şehit Uzman Onbaşı Demircan son..
    12. Turancılar Derneği Soner Çetin’in..
    13. Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane..
    14. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    15. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    16. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    17. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    18. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    19. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    20. Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler