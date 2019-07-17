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Isparta’da muhtarlar tek çatı altında buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in birlik ve beraberlik yönündeki çağrısına karşılık veren Isparta Muhtarlar Derneği ile Merkez Muhtarlar Derneği, birleşme kararı aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
Isparta’da muhtarlar tek çatı altında buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in birlik ve beraberlik yönündeki çağrısına karşılık veren Isparta Muhtarlar Derneği ile Merkez Muhtarlar Derneği, birleşme kararı aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in birleştiricilik yönündeki adımlar sonrasında Merkez Muhtarlar Derneği kapatılarak, Isparta Muhtarlar Derneği çatısı altında birleşti.


Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ile Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Abidin Yorgancı’yı makamında kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre hizmet noktasında birlikte çalıştıkları en önemli aktörlerden birisinin de muhtarlar olduğunu söyledi. Muhtarlarla birlikte hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Belediye başkanının ve şehrimizin yüzünü ağartan muhtarlardır. Muhtarların birlik beraberlik içerisinde hem belediye ile hem kendi aralarında irtibatlı olması gerekliliğini düşünüyorum. Muhtarlar derneğimiz üç yıl önce ikiye ayrılmıştı. Derneklerimiz ayrı ayrı çalışmaya başlamıştı. 44 mahallemiz var ama şehrimizde iki derneğimiz vardı. Göreve geldikten sonra ilk yapmam gerekenin birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu düşünerek muhtarlarımla görüştüm. Başarılı bir hizmet için tek çatı altında olmamız gerektiğini anlattım kendilerine. Onlarda bizleri kırmadı. Bu noktada hem Abidin muhtarıma hem Gökhan muhtarıma bize yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız bir, bu da şehrimize hizmet. Bizde dernekleri birleştirme kararı aldık. Bu dakikadan sonra sadece Isparta Muhtarlar Derneği altında 44 mahalle muhtarımızla birlikte şehrimize hizmet etme noktasında birlik beraberlik içerisinde çalışma kararı alındı. Ben her iki muhtarıma muhtarlarımız, vatandaşlarımız adına alınan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Merkez Muhtarlar Derneğinin 3 Mart 2017’de kurulduğunu hatırlatan ve iki yıldır görev yaptıklarını dile getiren Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, “Sayın başkanımızın seçimden sonra bizleri toplaması, iki derneğin tek çatı altında birleşmesi konusundaki talepleri neticesinde bugün itibariyle Merkez Muhtarlar Derneğini lağvederek, Isparta Muhtarlar Derneği çatısı altında birleşmiş bulunmaktayız. Isparta’mıza daha iyi hizmet etmek için bu kararı aldık. Sayın başkanımızın bu konuda bize vermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah birlik beraberlik içerisinde tek dernek olarak hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.


Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de, bir önceki dönemde bazı nedenlerden dolayı tekrar bir dernek kurulması ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Nasıl o gün bir ayrılık yaşandığında üzüldüysek, bugün birleşme gününde de o kadar mutluyuz” dedi. Büyükleblebi, amaçlarının Isparta’ya en güzel hizmeti vermek olduğunu ve bununda birliktelikten geçtiğini dile getirerek, “Geçen dönem bu ayrılıktan zarar gördük. Derneğimizde yeni bir seçim yapıldı, ortak akılla bir yönetim oluştu. Ardından bir kıvılcım lazımdı, o kıvılcımı da sayın başkanımız yaktı. Bizlerle görüştü, Abidin başkanımızın da olumlu yaklaşımıyla bugün derneklerimiz birleşmiş oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu birliktelikle mahallelerimiz, vatandaşlarımız, Isparta’mız bizlerin de çabasıyla belediyemizle bu dönemde ortak çalışmalara imza atacağız” görüşlerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
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