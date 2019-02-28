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Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı

Isparta’da merkez muhtarlarla şubat ayı toplantısına başkanlık eden Vali Ömer Seymenoğlu, 31 Mart seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, bağımlılıkla mücadele ve yaya öncelikli trafik proje konularında değerlendirmelerde bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:07
Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı

Isparta’da merkez muhtarlarla şubat ayı toplantısına başkanlık eden Vali Ömer Seymenoğlu, 31 Mart seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, bağımlılıkla mücadele ve yaya öncelikli trafik proje konularında değerlendirmelerde bulundu. Vali Seymenoğlu, muhtarlardan belirtilen konularda hassasiyet göstermelerini talep etti.


Isparta Merkez Muhtarlar Şubat Ayı Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Isparta merkez mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Toplantıda gündemdeki konular hakkında muhtarlara bilgi veren Vali Seymenoğlu ardından muhtarlara da söz vererek talep ve önerileri dinledi.



“Seçim güvenliği”


Toplantıdaki konuşmasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli İdareler seçimlerinin güven, huzur ve centilmenlik ortamında geçmesi adına herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Vali Ömer Seymenoğlu, “31 Mart’taki seçimlerde devlet olarak önceliğimiz aday olan arkadaşlarımızın kampanyalarını, seçmenden oy taleplerini en güvenli ortamda, demokratik bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak. Adaylık demokrasinin olmazsa olmazı, zaten seçimlerin olabilmesi için adayların olması lazım, nasıl sizler bir önceki seçimlerde birilerinin karşısına rakip olarak çıkmış ve vatandaştan oy istemişseniz, vatandaş da sizi tercih etmiş ve şu anda da devlet adına o yetkiyi kullanıyorsanız, bundan sonraki seçimlerde de karşınızda birileri olacaktır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul edersek zaten arkadaşça, dostça, huzur içerisinde bir seçim kampanyası yürütebiliriz. 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerin; birbirimizi üzmeden, kırmadan demokratik bir şekilde, huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesine yardımcı olalım, birbirimize destek olalım. Ayrıca seçimlerde aday olmayacak muhtarlarımıza ve aday olup kazanamayacak muhtarlarımıza vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“Bağımlılıkla mücadele”


Açıklamasında bağımlılık konusuna da değinen ve bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet eden Vali Seymenoğlu, “Bağımlılıkla mücadelede güvenlik birimlerine ve kamu kurumlarına muhakkak desteğiniz var, ancak bu desteğinizi birazcık daha arttırmanız lazım. Yaklaşık 165 bin öğrencimiz var. Bunlar kullanıyor diye söylemiyorum.Ama bunlar satıcıların hedef kitlesi. Bu ticareti yapan kişiler bu çocuklara bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Bu illet bulaştımı insan kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor. Çünkü her fırsatta birileri gelip bu illeti sunuyor. Bu konuda kimse şunu ileri süremez; benim çocuğum buna bulaşmaz demesin, buna duyarlı olalım arkadaşlar, muhtar seçilsek de seçilmesek de duyarlı olalım, bir vatandaş olarak, bir büyük olarak, bir anne baba olarak duyarlı olalım” diye konuştu.



“Öncelik yayanın”


Son olarak“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması ile ilgili bilgi aktaran Vali Seymenoğlu, “Zaman zaman hepimiz yaya oluyoruz, zaman zaman sürücü oluyoruz. Onun için bakmak lazım. Kanun, yaya geçidi çizgisi ve yaya geçidi levhalarının olduğu yerlerde geçiş üstünlüğü yayanın diyor. Işık yoksa yaya geçidi çizgisi varsa yâda yaya geçidi levhası varsa sürücü bunlardan birini gördüğü takdirde, yolun başında da yaya varsa yayanın geçiş üstünlüğü var. Bütün Türkiye’de artık bu uygulanıyor. Lütfen dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:07
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