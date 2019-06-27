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Isparta’da makilik alanda yangın

Isparta’nın Gelendost ilçesinde makilik alanda çıkan ve dağlık bölgeye sıçrayarak büyüyen yangın, çevre ilçelerden de gelen takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:14
Isparta’da makilik alanda yangın

Isparta’nın Gelendost ilçesinde makilik alanda çıkan ve dağlık bölgeye sıçrayarak büyüyen yangın, çevre ilçelerden de gelen takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi.


Edindiği bilgiye göre, öğle saatlerinde Gelendost ilçesine bağlı Akdağ Köyü sınırlarında, yol kenarındaki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Bir anda yayılan alevler, bölgedeki dağlık makilik alana da sıçrayınca yangın büyüdü.


Yangına, Gelendost Belediyesi itfaiyesi müdahale ederken, yakın bölgedeki Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç itfaiyeleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.Yangına müdahale için ayrıca, Akdağ köyü ile yakın köylerdeki yaklaşık 50 ilaç pompalı traktörü bulunan üreticiler de seferber oldu. İlaç pompalarına su dolduran köylüler, itfaiyenin çalışmalarına güçlerince destek olmaya çalıştılar.


Yaklaşık 5 saat süren ve kontrol altına alınan yangın sonrasında Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.


Öte yandan, can ve mal kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırmalar sonucu netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:14
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