Isparta’da Kurban Bayramı’nda Aşevi için et yardımı toplanacak

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bu yıl Kurban Bayramı’nda da Aşevi Müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerde kullanılmak üzere yardımsever vatandaşlardan et yardımı toplanacak.

Isparta’da 29 yıldan bu yana faaliyet gösteren Valilik SYDV’ye bağlı Aşevi Müdürlüğü, haftanın 6 gününde dağıtılan 3 çeşit yemek ile bin 200 kişiye umut oluyor.

Kentte, engelli, yardıma muhtar ve fakirlere sağlanan sıcak yemek ve ekmek dağıtımı hizmetlerine katkı sunulması için bu yıl Kurban Bayramı’nda da et toplama kampanyası yapılacak.

Valilik koordinesinde yapılacak kampanyada toplanan etlerin, ihtiyaç sahipleri için yapılacak olan yemeklerde kullanılacağı belirtilirken, bağış yapmak isteyenlerden dileyenlerin adreslerinden, dileyenlerin de kuruma giderek destek sağlayabileceği kaydedildi.