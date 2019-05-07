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Isparta’da korkutan deprem

Isparta’da sahur vakti sonrasında 2.

07 Mayıs 2019 Salı 05:59
Isparta’da korkutan deprem

Isparta’da sahur vakti sonrasında 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Isparta merkez ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 6.97 kilometre derinliğinde, saat 05.03’te meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Depremin il merkezindeki tüm mahalleler, merkeze bağlı Deregüme - Aliköy - Yazısöğütve Küçük Hacılar köylerinde daha yoğun hissedildiği öğrenildi.


Depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 05:59
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