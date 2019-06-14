Isparta’da KKTC Gazileri için madalya tevcih töreni

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’a yönelik başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan kahraman gaziler ve vefat eden gazilerin yakınlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından tevcih edilen madalyalar için tören düzenlendi. Törende konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Yaklaşık 45 yıl önce Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımıza karşı yürütülen insanlık dışı saldırılar sonucu, ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla gözünü kırpmadan, Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan kahraman askerlerimiz sayesinde büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, askeri erkan, daire müdürleri ile çok sayıda gazi ve gazi yakını katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından edilen duayla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Vali Ömer Seymenoğlu, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gazilerin Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli ve özel bir yere sahip olduklarını söyledi.

Vali Seymenoğlu konuşmasında ayrıca, “Gazilerimiz bizim için baş tacıdır. Gazilerimizin her türlü talebi bizim için emirdir. Yerine getirmek için elimizden geldiğince bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bütün müesseselerimizle gayret içerisindeyiz. Yaklaşık 45 yıl önce Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımıza karşı yürütülen insanlık dışı saldırılar sonucu, ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla gözünü kırpmadan, Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan kahraman askerlerimiz sayesinde büyük bir başarıya imza atıldı. O zaman bu kahramanlığı sergileyen askerlerimize şu anda madalyalarını tevcih etmekten büyük bir onur gurur yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından madalya töreni gerçekleştirildi.

Tören, Vali Seymenoğlu ve protokol üyelerinin, KKTC gazileri ile yakınlarına madalyalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.