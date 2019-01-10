Isparta'da kedi kurtarma operasyonu
Kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakkapı Meydanı'nda bir kamyonetin motor kısmına giren kedi, motor kayışına sıkıştı.
Motor kısmından kedi ses geldiğini farkeden kamyonetin sahibi, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekibe bildirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Ayağından yaralandığı belirlenen kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
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