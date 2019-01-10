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Isparta'da kedi kurtarma operasyonu

Kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
Isparta'da kedi kurtarma operasyonu

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakkapı Meydanı'nda bir kamyonetin motor kısmına giren kedi, motor kayışına sıkıştı.

Motor kısmından kedi ses geldiğini farkeden kamyonetin sahibi, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekibe bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ayağından yaralandığı belirlenen kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  1. Isparta
  2. İtfaiye
  3. kedi
  4. kurtarılma
  5. Sıkışma

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