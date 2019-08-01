Isparta’da kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 5 yaralı Isparta’da otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Isparta’da otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.45’te Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Ç. yönetimindeki 32 FC 131 plakalı otomobil ile Oktay D. idaresindeki 64 LT 683 plakalı hafif ticari araç 142. Cadde ile 3951. Sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada sürücüler Dursun Ç., Oktay D. ile yolcular Menekşe Ç, Adem D, veMurat D. yaralandı. Durumun haber verilmesiyleolay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Dursun Ç.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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