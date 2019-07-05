Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonu Operasyonda kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya'dan Isparta'ya sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Isparta-Antalya kara yolunda 3 araçta arama yapan ekipler, kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirdi. Araçlardaki F.K, R.K, A.Y. ve T.I. gözaltına alındı.



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