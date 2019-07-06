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Isparta’da kaçak içki operasyonuna 1 tutuklama

Isparta’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:23
Isparta’da kaçak içki operasyonuna 1 tutuklama

Isparta’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Antalya’dan kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Antalya’dan, Burdur’un Bucak ilçesi güzergahını kullanarak Isparta’ya gelen 3 farklı araç Burdur Dağ Yolu üzerindeki Gelincik Köyü yakınlarında durduruldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu, kaçak olduğu belirtilen sahte bandrollü 335 şişe viski, 2 şişe votka ve 2 şişe rakı ele geçirdi. Operasyonda F.K. (34) - R.K. (51) - A.Y. (39) ve T.I. (39) gözaltına alındı.


5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden R.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan, Jandarma tarafından ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, yapılan araştırma sonucunda sahte bandrollü kaçak içkilerin gerçeği gibi piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:23
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