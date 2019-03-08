Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira ceza kesildi
ISPARTA (İHA) – Isparta’da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.08 Mart 2019 Cuma 11:32
ISPARTA (İHA) – Isparta’da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.
Isparta Senirkent ilçesi Bozdurmuş Beli Devlet Avlağı’nda canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcı, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve av koruma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma ile yakalandı. Kaçak avcılara toplam 16 bin 146 TL idari para cezası kesildi. Canlı keklikler ise doğaya salındı.
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