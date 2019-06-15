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Isparta’da Jandarma’nın gurur günü

Türk Jandarma Teşkilatı’nın 180.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
Isparta’da Jandarma’nın gurur günü

Türk Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Tören öncesi Vali Ömer Seymenoğlu 180. yıl anısında İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra ağacı dikti.


Düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, şehit aileleri ve gaziler, daire müdürleri ve Jandarma personeli katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in Jandarma teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümü mesajlarının okunması ile başlayan programda, Jandarma eri Oğuzhan Polat ‘Yiğit Jandarma’ isimli şiiri okudu.


Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan ‘Şehit Ali Hekim’ isimli kompozisyonun okunduğu programda, düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.


Programda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri takımı Türk Yıldızları ekibi de İl Jandarma Komutanlığı’nda semalarında selamlama geçişi yaparak küçük bir gösteri yaptılar.


Programda İl Jandarma Komutanlığı’nın göz bebeği olan arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespit etmede üstün yetenekli olan köpekler törende bir gösteri yaparak izleyenlerden alkış aldılar. Üstün yetenekli özel köpeklerin eğitmenleri tarafından verilen komutları da bire bir yerine getirmesi ilgiyle izlendi.


Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, Jandarma tarafından kullanılan teknik teçhizatların ve araç gereçlerin tanıtıldığı stantları tek tek dolaşarak ilgili personelden bilgi aldılar. Vali Seymenoğlu, toplumsal olaylarda kullanılan ve Jandarma envanterinde bulunan havalı tüfekle hedefe attığı atışları ise tam isabetle vurdu. Program diğer stantlar fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:59
  1. fotoğraf
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