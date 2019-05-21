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Isparta’da halatı kopan asansör ölüme neden oldu

Isparta’da bir imalathanede asansör halatının kopması sonucu 3.

21 Mayıs 2019 Salı 16:19
Isparta’da halatı kopan asansör ölüme neden oldu

Isparta’da bir imalathanede asansör halatının kopması sonucu 3. kattan bodrum katına düşerek yaralanan 52 yaşındaki adam, olaydan yaklaşık 15 gün sonra 2. ameliyatını olduğu hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Mayıs’ta Isparta Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak’ta imalathane olarak kullanıldığı belirtilen bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınını görmek için söz konusu iş yerine giden 52 yaşındaki Sadık Ç., bindiği asansörün halatının kopması sonucu 4 katlı binanın 3.katından bodrum katına düştü.


Düşme sonucu Sadık Ç. bacaklarına aldığı darbeyle yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale sonrasında yaralı, Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gerekli tedavilerinin ardından ameliyata alınan adamın, bugün yapılan ikinci ameliyat sonucu farklı rahatsızlıkları dolayısıyla hayatını kaybettiği öğrenildi.


Öte yandan, talihsiz adamın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:19
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