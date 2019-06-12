Isparta’da gül kokulu festival korteji

Isparta’da 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Koku Günü kapsamında düzenlenen festival kortejinde, katılımcılara 1.5 ton gül suyu sıkılarak yaklaşık 1 ton gül yaprağı serpildi.

Isparta 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Koku Günü kortej ile başladı. Isparta Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin başında ilerleyen araç ile katılımcılar ve vatandaşlara yaklaşık 1.5 ton gül suyu sıkılarak, 1 tona yakın gül yaprağı serpildi. Dev Türk bayrağının açıldığı kortejde, Mehteran Takımı marşlar çalarken, atlıların yürüyüşü ve etrafa gül yaprağı serpmeleri de renkli görüntüler oluşturdu. Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan kortejin ardından protokol mensupları tarafından barışı temsil eden güvercinler havaya salındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında ayrıca, halk oyunları, dans ve sportif gösteriler sunuldu. Gösterilerin ardından festival kapsamında düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye girenlere ödül takdiminde bulunuldu.

Isparta Gülü ve düzenlenen etkinliklerin anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Biliyorsunuz ki Isparta’mız, gül şehri, gül kokulu insanların ve Sevgili Peygamberimizin maneviyatını bizlere hissettiren o güzel kokunun şehri. Isparta Gülü, 1840 yılında Isparta’ya getirilip, Gülcü İsmail Efendi tarafından dikilmiş. O günden sonra şehrimizde gülcülük gelişmeye başlamış,1863 yılından itibaren de gül yağı çıkartılmaya başlanmış ve bizim gülümüz artık süs bitkilerinden endüstriyel bir hale gelmiş. O günkü geleneklerden bugünkü modernliğe uzanan yolda çok çeşitli ürünler üretilerek bugünlere kadar getirilmiştir” dedi.

“Isparta denince gül, gül denince akla Isparta geliyor”

“Bugün gerçekten Isparta’mızın bir markası ve değeri olan bu gül, bizi devamlı olarak ön plana taşıyor” diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta dışında herhangi bir yere gittiğiniz zaman, ‘Isparta’ denince akla gül memleketi olduğu geliyor. ‘Gül’ dendiği zaman da ‘Isparta’ akla geliyor. Bu, bizim için o kadar büyük bir değer ki, biz bunun kıymetini bilmek zorundayız. Bu etkinlikler, bizim bu güzel markamızı, Sevgili Peygamberimizin maneviyatını bize hissettiren o güzel kokunun, yıllarca devam edebilmesine ve dünyaya hakim olmasını sağlayacaktır. Bütün amacımız da budur. Burada ekonomik değeri de önemli ama onun dışında bizi çok daha ilgilendiren tarafı, şehrimizi ön plana çıkaran gülün varlığının devam edebilmesi. Şu anda bizim yapmış olduğumuz festivalimiz ve fuarımızın, geçen yıl birincisi, bu yıl ikinci yapılıyor. Ama zannetmeyin ki, 1800’lü yıllardan sonra Isparta Gülü’müzün değerini son 2 yılda anlıyoruz. Bugün, gülümüzün en güçlü olduğu dönemleri yaşıyoruz. Tabii ki, bizim yaşımızda olan büyüklerimiz, bizlere gerekli desteği verdiği sürece, 1962’de Panayır ile başlayan ve bugün de çok büyük bir coşkuyla karşıladığımız bu güzel günümüzün, ileride çok daha güzel, uluslararası dünyaya hakim olabilecek bir hale gelmesi çok uzun değildir” şeklinde konuştu.

“Gülümüzü, bizim daha farklı ve güzel yerlere getirebilmemiz lazım”

Isparta’nın dünya çapındaki gül yağında ilk söz sahibi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Biz, dünyadaki gül yağı etkinliğinin en güçlüsü ve birincisiyiz. Çünkü, şu anda bile dünyadaki gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan bir iliz. Bizim ilimizden başka, bu kalitede ve verimli şekilde üretim yapabilen başka bir yer yok. Türkiye’mizde sadece biz varız, ancak ülkemizin dışında rakiplerimiz var. Onlara da baktığımız zaman, bizler gülün ve gülyağının en kalitelisini üreterek, dünya piyasalarına girebiliyoruz. Eğer bugün, buradaki Çinli misafirlerimizin gül suyu almak için burada olduğu gibi diğer dünya ülkelerinin vatandaşları burada sıraya giriyorsa, biz Isparta olarak bunu ispatlamışız demektir. Ama yeterli mi, değil. Gülümüzü, bizim daha farklı ve güzel yerlere getirebilmemiz lazım. Sadece endüstrisinden ve gıda üretiminden değil, tüketiminin diğer alanlarında, eczacılıkta, parfümeri ve kozmetik sanayinin dışında bizim istifade edebileceğimiz en önemli ayaklardan bir tanesi de turizmdir” diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen son alarak şunları söyledi:

“İnşallah, bu yaptığımız çalışmalar ve etkinlerimizin, daha güzellerini zaman içerisinde hep beraber yapabilmek, hayırlı ve mutlu günlerde geçirebilmek umuduyla, bu çalışmalarımızın memleketimize ve ülkemize hayır getirmesini, daha güzel işler yapabilmemizi yüce rabbim bizlere nasip etsin”.

Öte yandan etkinler, Isparta’ya 1840 yılında ilk kez gülü getiren Gülcü İsmail Efendi’nin kabir ziyareti ve fuar açılışı ile devam etti.