Isparta'da FETÖ firarisi tutuklandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı05 Nisan 2019 Cuma 17:12
ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan nakliyat firması sahibi S.H., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Isparta'ya getirilen S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
S.H, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
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