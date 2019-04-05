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Isparta'da FETÖ firarisi tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

05 Nisan 2019 Cuma 17:12
Isparta'da FETÖ firarisi tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan nakliyat firması sahibi S.H., Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta'ya getirilen S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

S.H, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.





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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:12
  1. FETÖ
  2. Firari
  3. Isparta
  4. tutuklama

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