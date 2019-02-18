Isparta’da çocuklara özel kafe açıldı

Isparta Belediyesi’nin Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi törenle açıldı.

Isparta Belediyesi Atatürk Parkı’nın arka kısmında belediyeye ait binayı Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi’ne dönüştürdü. Özellikle 3-9 yaş gurubuna yönelik yapılan Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezinin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın ile MHP İl Başkanı Nail Bayram, davetliler ve çocukların kestiği kurdele ile hizmete sunuldu.

“Çocuklarımız eğlenecek, öğrenecek”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu vatanı, bu milleti geleceğe yönelik payidar kılacak olan çocuklarımızdır. Isparta Belediyesi olarak çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Çocuk Kafesi açıyoruz, büyüklerin kafesi olurda çocukların olmaz mı? Çocuklarımız burada eğlenecek, eğlenirken öğrenecek ve acıkınca da bir şeyler yiyebilecek. Çocuklarımızın velileri, yakınlarıyla buraya gelmelerini istiyoruz. Çocuklarımız ebeveyni ile birlikte kaliteli vakit geçirsin, birlikte mutluluk içerisinde olsun istiyoruz. Çocuk yalnızlığı, kendi başına kalmış hissetmesin istiyoruz. Bilimsel çalışmalar da olacak, bu da en kısa sürede başlayacak. Çocuklarımızın seveceği, düşüneceği, öğrenebileceği, eğlenebileceği bir mekan oldu” dedi.

“Isparta’mızın tamamını çocuklarımız için park kabul ediyoruz”

Isparta’da engelli çocuklar için de parklar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydeden Günaydın, “Isparta’mızın tamamını da çocuklarımız için park kabul ediyoruz. Şehrimizin her noktasına çocuklarımız için parklar yapılıyor. Bu çocuklarımız şehrimizde farklı ve güzel bir şekilde eğlensinler diye kenti açık park yapıyoruz. Yine şehrimizde bir milyona yakın gül dikimi gerçekleştirdik. Nasıl her yere baktığınızda ağaçlar, yeşillik görüyorsanız aynı şekilde güller göreceksiniz. Böylelikle şehrimiz açık gül bahçesi, park haline dönüşecek. Isparta’mızı bir bahçe kabul ediyoruz. 154 çeşit gül dikildi. Yaşanabilir şehir bize yetmiyor, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en iyi şehirlerinin önünde olma hedefimiz var. Isparta dünyada konuşulur il olacak” şeklinde konuştu.

Vali Seymenoğlu: “Çocuklar sosyalleşecek, farklı arkadaş guruplarıyla bir arada olacak”

Vali Ömer Seymenoğlu ise Isparta’nın 80 bine yakın ilk, orta ve lise, 85 bin civarında da üniversite öğrencisine sahip eğitim şehri olduğunu söyledi. Seymenoğlu, “Bu miniklerimiz için böyle bir kafenin açılıyor olması bizim için çok önemli. Bu çocuklarımızın abileri, ablaları için Isparta ilinde ve ilçelerinde bir araya gelebilecekleri, sohbet edebilecekleri kısaca sosyalleşebilecekleri birçok ortam var. Ancak bu miniklerimiz için özellikle ilkokul çağında olan çocuklarımız için yeterli yerlerimiz yoktu. Tabi Devletin yaptığı kreşler, anaokulları var. Özel sektörün çalıştırdığı kreşler, anaokulları var. Onlar da bizim için çok önemli, olması gereken yatırımlar bunlar da devam edecek. Ancak bu çocukların, miniklerin, kreşlerden anaokullarından dışarıya çıkmalarının da zamanı gelmişti. Ona da ihtiyaçları vardı. Büyükleriyle, anne babalarıyla ebeveynleri ile birlikte bu tür toplantı mekanlarında zamanı gelecek oyun oynayacaklar zamanı gelecek karınları acıkacak bir şeyler atıştıracaklar. Kısaca sosyalleşecekler, farklı ortamlarda farklı arkadaş guruplarıyla bir arada olacakları için bu kafenin açılışı Ispartalılar, minikler için gerek ruhen, gerek fiziken gelişmeye vesile olacaktır. Bu kafenin açılışında emeği geçen başta Isparta Belediye Başkanımıza yakın çalışma arkadaşlarına belediyenin fedakarca çalışan personeline en içten duygularla teşekkür ediyorum. Ancak Ispartalılar olarak bizlerin de ebeveynlerin de burayı boş tutmaması lazım. Çünkü bu tür yapılar içerisinde insanlar varken, bundan faydalanırken yaşarken güzel oluyor. Buraların boş kalmaması dileğiyle bu güzel tesisin Ispartalı miniklerimize hayırlı olması dileklerinde bulunuyorum” diye konuştu.