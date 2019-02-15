Isparta’da avukatın şüpheli ölümü Isparta’da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Isparta’da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Isparta Kutlubey Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi içerisinde bulunan İsmail Ercan Hukuk Bürosu’nda meydana geldi.İddiaya göre, öğleden sonra hukuk bürosuna gelen ortağı İsmail Ercan’ı ofisindeki dinlenme odasında hareketsiz vaziyette buldu.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Avukat İsmail Ercan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri sonrasında ‘Şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen Ercan’ın cansız bedeni, Isparta Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile otopsi yapılmak üzere Süleymen Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Ercan’ın kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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