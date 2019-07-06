Isparta’da arazi yangınında hububat ekili alan yandı Isparta’da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta’da hububat ekili arazide çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu kenarındaki arazilerdeki yangın nedeniyle çıkan duman rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılırken, zaman zaman trafikteki görüşe de engel oldu.Kısa süre sonra söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında Isparta Afyonkarahisar Karayolu üzeri Keçiborlu ilçesi sınırında kalan bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, şehirlerarası karayolu kıyısındaki hububat ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafa yayılan duman, zaman zaman trafikteki görüşü de etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine yangına Keçiborlu itfaiye ekipleri ile çevredeki bölgelerden gelen ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, polis ekipleri de trafikte güvenlik önlemleri aldı.Bir süre sonra söndürülerek kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı.Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektarlık hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.