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Isparta’da 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Isparta Valiliği tarafından 6 şehidin ailelerine düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00
Isparta’da 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Isparta Valiliği tarafından 6 şehidin ailelerine düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.


Valilik Göl Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene şehit yakınları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Yakup Kütük katıldı. Törende ilk olarak şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Seymenoğlu, bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin sayesinde ayakta olduğunu belirterek, vatanın bir karış toprağının dahi hainlere verilmediğini ve bunun şehitler sayesinde olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, "Bizim şehidimiz, gazimiz ve şehitliğimiz çoktur. Bu ülkenin 81 milyon vatandaşının her biri erkeğiyle kadınıyla, hatta çocuğuyla yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü için bu topraklar hala bizim vatanımız ve bundan sonra da vatanımız olmaya devam edecektir. Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatını kaybedenlerin makamları şehitliktir. Şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet ve devlet sizlere minnettardır, minnettar kalmaya da devam edecektir. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değildir. Bunu biliyoruz. Onlar en büyük mükafatı rabbimizden alacaklardır" dedi.


Isparta’da farklı tarihlerde ve görevlerde iken şehit olan Sercan Kara, Engin Şahin, Yunus Emre, Muğdat Çelik, Ali Yılmaz ve Durmuş Öcal’ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası’nı Vali Seymenoğlu takdim etti. Şehit ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Vali Seymenoğlu, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00
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