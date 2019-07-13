0553 313 94 23

Isparta’da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye FETÖ soruşturması

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilendarbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 yılda, 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
Isparta’da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye FETÖ soruşturması

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilendarbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 yılda, 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugüne kadar 7 bin 243 kişi hakkında soruşturma açıldı.


Yapılan soruşturmalar kapsamında, bin 543 kişi hakkında ağır ceza mahkemelerine dava açılırken, 3 bin 990 kişi hakkında açılan davalarda takipsizlik kararı verildiği belirtildi.


Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, bin 335 kişi hakkında yapılan soruşturma dosyaları yetkisizlik kararı ile başka adliyelere gönderilirken, 375 kişi hakkındaki soruşturmaların ise halen devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı
    1. Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi..
    2. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa’nın..
    3. Sıfır atık 2023’te her yerde
    4. Bu sütunlar asırlardır dönüyor
    5. İş dünyasından 15 Temmuz..
    6. Tarihi evden asırlık değirmen taşı..
    7. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    8. S-400'lerin intikali devam ediyor
    9. Samsun'da akaryakıt istasyonunda..
    10. Türkiye-Rusya ticaretinde yeni dönem
    11. (Özel haber) Hasan Çetinkaya: “Hazard..
    12. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    13. ODTÜ’de ikinci Gezi provokasyonu
    14. Tahliye edikten bir ay sonra aynı..
    15. Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon..
    16. 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
    17. KYK borçları silinecek mi ertelenecek..
    18. Dalaman yangınında böcek, kuş ve..
    19. S-400’ler geldi
    20. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu
    21. Muğla ‘Koku Vadisi’nde ilk lavanta..
    22. S-400 hava savunma sistemlerinin..
    23. Kültürpark’ta yaz sineması nostaljisi
    24. Akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet..
    25. Toroslar’da Açık Hava Sinema Günleri..
    26. Vali Erin’den 15 Temmuz anmasına davet
    27. Kiraz üreticisi sezonda memnun
    28. Isparta’da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye..
    29. 134 kişiye 143 bin lira ceza, 700..
    30. Samsun'da akaryakıt istasyonunda..
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!