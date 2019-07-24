Isparta’da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, Ş.Ö. (55) ve R.İ.Ö.’yi (27) gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Ö.T.’nin (27) yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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