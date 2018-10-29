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Ömer Seymenoğlu kimdir? Isparta valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine atandı. Peki Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu nereli ve kaç yaşında? Ömer Seymenoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Seymenoğlu biyografisi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
Ömer Seymenoğlu kimdir? Isparta valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine atandı. Peki Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu nereli ve kaç yaşında? Ömer Seymenoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Seymenoğlu biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine atandı. Ömer Seymenoğlu 2017 Haziran ayından bu yana Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamaları kararına göre, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Ömer Seymenoğlu kimdir?

Isparta’nın yeni Valisi Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon, Sürmene’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene’de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim” adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasındadır. 1 yıl süreyle İngiltere’de 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldı.

27 Haziran 1988 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı. 18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken 20 Haziran 2017 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

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Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Kütahya
  5. İstanbul
  6. Isparta
  7. Gümüşhane
  8. Gaziantep
  9. Erzurum
  10. Ankara
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