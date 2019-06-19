Isparta sağanak yağmura teslim Isparta’da bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle yolları göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük geçti.

Isparta’da bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle yolları göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük geçti.

Isparta’da aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri adeta göletler oluştururken, Burdur - Isparta Dağ Yolu’nda yapımı devam eden yeni yolda ise yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.Bölgede, yollardaki araçlar güçlükle ilerlerken, trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yağış nedeniyle şehir merkezi ve il genelinde hayat adeta durma noktasına gelirken, özellikle trafikte yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Isparta kent merkezinde kuvvetli yağışla birlikte çevre yolunda biriken sular adeta bölgeyi gölete çevirdi.Vatandaşlar da yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.



Köyde yağış sele dönüştü

Isparta merkeze bağlı Deregüme Köyü’nde de yağış sonrası biriken sular sele dönüşerek köy yolundan aktı. Köyde bulunan vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, kentte yağış nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, sağanağın hafiflemesiyle birlikte İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerinin ıslah, tahliye ve temizleme çalışmaları başlattığı öğrenildi.

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