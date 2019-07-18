0553 313 94 23

Isparta polisinden yaya geçidi nöbeti

Isparta’da ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında yaya geçitlerinde sürücülerin yol verip vermediklerini denetleyen polis, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
Isparta polisinden yaya geçidi nöbeti

Isparta’da ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında yaya geçitlerinde sürücülerin yol verip vermediklerini denetleyen polis, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı. Ekiplerin kamera ile kayıt altına alarak, ihbarlı kontrol yaptığı çalışma kapsamında yaklaşık 1 saatte ihlal yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığınca bu yıl hayata geçirilen ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında, trafikte yaya bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim çalışması yaptı.


Kentin farklı noktalarında ve farklı zaman dilimlerinde uygulamalar yapan ekipler, yaya geçidi bulunan bölgelerde yayalara yol vermeyen sürücüleri kamera ile kayıt altına alarak, ihbarlı kontrolle ihlal yapanlara ceza yağdırdı.


Isparta Şehir Hastanesi karşısında bulunan 104. Cadde üzerinde konuşlanan sivil trafik ekipleri, yaya geçidi tabelasının yanında adeta nöbete geçerek, kurala uymayanları telsiz ile ileri noktada bekleyen resmi ekiplere bildirdi.


Araç önünde bulunan polis kamerası ile de kayıt altına alınan denetim çalışması çerçevesinde, yaklaşık 1 saatlik dilimde kural ihlali yaparak, yayaya yol vermeyen 9 sürücüye 488’er TL’den, toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uyguladı.


Kurala uymayarak, denetime takılan bazı sürücüler yaya geçidini görmediğini savunurken, bazıları da şehrin yabancısı olduğunu öne sürdü.


Ekipler, kuralların tüm Türkiye’de geçerli olduğunu anımsatarak, sürücülere trafikte yaya geçidi bulunan noktalarda yaya önceliği olduğu bilgisini paylaştı.



“Cezadan çok bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım”


Kendisinin de Antalya’da turizm sektöründe çalışan bir sürücü olduğunu dile getiren yayalardan biri, sürücülerin kendilerine yol vermesinin çok güzel bir durum olduğunu, kendisinin de sürücü olduğu zamanlarda bunu yaptığını belirtti.


Yayalardan Necati Çoban ise, “Sürücülerin yayalara yol vermesi gerekiyor. Ben kendim de şoförüm, mecbur yayaya yol vermemiz lazım. Kurallara göre zaten yayaya yol vermek zorundayız ama kural olmasa bile bunu yapmamız lazım zaten. Biz, sürücüyken yayaya yol veriyoruz, herkes versin, bunun ülkemizde düzenli bir şekilde devam etmesini isteriz. Bu ihlalin cezası da var ama cezadan çok bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım” dedi.



“Isparta’da bu uygulamanın emniyet anlamında çok iyi ve detaylı yönetildiğini düşünüyorum”


İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin yayalar açısından çok güzel bir uygulama olduğunu, ancak yaya ve sürücülerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erkan Kür ise, “Isparta’da bu uygulamanın emniyet anlamında çok iyi ve detaylı yönetildiğini düşünüyorum. Trafik Şubenin çalışmalarıyla özellikle, sık sık bu uygulamalarla karşı karşıyayız diyebilirim. Gönül ister ki, bu konuda Avrupa’daki gibi yayaların ve sürücülerin de daha fazla hassasiyet göstermesini isteriz. Ama bu tür uygulamalar hem yayayı hem de bizleri daha kurallara uyabilir hale getirmek amacında uygun diye düşünüyorum. Yeterince bilinçli olmadığımız için kendi adıma da özeleştiri yapıyorum. Bu durum uygulana uygulana, gelecek nesillere aktara aktara daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Bu çalışma, ilkokul seviyesinden başlayıp, eğitimlerle doğru ve düzgün şekilde aktarılırsa, bir üst seviyeye ulaşacağını ve gelecek nesillerin kurallara daha fazla dikkat edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ kimlere kredi veriyor?
    1. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    2. Başkan Günel, çevre yolunda yarım..
    3. Söke’de Genç Parti yeniden
    4. Afrika Uluslar Kupası’nda final..
    5. Valilik, terör kurbanı kardeşler ile..
    6. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    7. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    8. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    9. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    10. Elektrik direğinden düşen işçi..
    11. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    12. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    13. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    14. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    15. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    16. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    17. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    18. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    19. Samet Dağlı Sarıyer’de
    20. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    21. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    22. AP'den skandal Maduro kararı
    23. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    24. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    25. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    26. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    27. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    28. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    29. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    30. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’