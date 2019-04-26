Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 infaz koruma memuru gözaltına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Isparta merkezli Hatay, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Aydın, Burdur, Balıkesir, Bursa ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda görevi başındaki 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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