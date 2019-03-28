Isparta için zirai don uyarısı

MeteorolojiGenel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta için zirai don uyarısında bulunuldu.

Isparta Valiliği tarafından paylaşılan uyarıda, “Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre; 28 Mart 2019 Perşembe gece saatlerinden 31 Mart 2019 Pazar sabah saatlerine kadar Isparta ilinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Halen zirai faaliyette bulunan meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimiz başta olmak üzere ilgili ve yetkililerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.