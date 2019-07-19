Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut: “Bizim ağzımızdan, yüreğimizden adalet dışında bir söz çıkmaz”

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kentte göreve geldikten sonra makamında yaptığı ilk açıklamada, kentte el birliğiyle suç ve suçluyla mücadele çalışmaları yapacaklarını belirtti. Isparta’da görev yapacağı süreçte, suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmayı da amaçladıklarını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, mazlum ve mağdurların yanında olacakları mesajını verdi.

Başsavcı Akbulut kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Manisa Akhisar’dan geldik, Isparta’daki ilk günlerimiz. Şehrimizin enerjisi çok yüksek, insanı güzel güller şehri. Isparta, bizde her zaman itibarlı bir yer olarak düşünülen, sevilen, sorunsuz bir kent olarak addedilir. Bizim ağzımızdan, yüreğimizden adalet dışında bir söz çıkmaz. Bu iş bir kişiyle, iki kişiyle olmaz, burada hep birlikte el birliği ederek, adaletin tecellisi için uğraş vereceğiz. Elimizden geldiğince, suçla - suçluyla mücadele edeceğiz, onların suç işlemesini önleyici tedbirlerimizi alacağız. Ama aynı zamanda da mazlumların, mağdurların yanında olacağız. Isparta’ya ilk etapta vereceğimiz mesaj budur” ifadelerini kullandı.