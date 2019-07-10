0553 313 94 23

“Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir”

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile yönetim ve meclis üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
“Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir”

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile yönetim ve meclis üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Keyik: “Isparta büyüyorsa Burdur, Burdur büyüyorsa Isparta büyür”


Gönüllerinin, kalplerinin Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile olduğunu söyleyen ve yeni görevinde başarı dileklerini ileten BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “Sayın başkanımız bizim içimizden, camiamızdan birisi. Bölgemizde birlikte uzun yıllar görev yaptık, bölgesel çalışmaların içerisinde bulunduk. Burdur-Isparta ilişkilerini üst düzeye çıkarabilmek için gayretler gösterdik. Dostluk yolu sayın başkanımın gayretleriyle bu hale gelmiştir. Her iki ilin ekonomik anlamda fayda sağlayacağı ulaşım hattıdır. Zaman zaman illerimizden karşı çıkanlar olsa da biz o şekilde düşünmüyoruz. Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir. Biz hep böyle baktık. ‘Isparta büyüyorsa Burdur, Burdur büyüyorsa Isparta büyür’ mantığıyla çalışmalarımızı devam ettirdik. Başkanımıza her zamana Burdur Ticaret Odası olarak ve bir kardeşi olarak desteğimiz sonsuz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu görevi de layıkıyla, hakkıyla, adaletiyle yöneteceğinden en ufak bir tereddüdümüz yok. Isparta’ya çok güzel işler yapacağı inancındayız. Dolayısıyla sayın başkanımızın Burdur’umuza da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gönüllerimiz, kalplerimiz bir, çalışmalarımızın bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde olacağını düşünüyorum” dedi.


Başdeğirmen: “Biz, Burdur’la gerçek, doğal, kan bağı olan bir kardeşiz”


BUTSO’nun yönetim ve meclis başkanları, yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur’un kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Sayın Başkanımız ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla yıllarca iki ilin ekonomisine destek vererek beraber olduk. 16 yıllık ticaret odası dönemim içerisinde Sayın Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisinde hem Burdur hem Isparta’yı nasıl beraber bir yerlere getirebiliriz düşüncesiyle çalışmalar içerisinde bulunduk. Çoğunda da başarılı olduk. Türkiye’nin en yakın iki komşu ili olarak, olması gereken yerde olduk. Hem ticaret odalarında, hem belediyelerde birçok yerde kardeş iller oluyor ancak biz Burdur’la gerçek, doğal, kan bağı olan bir kardeşiz. Bizim toprağımız, havamız, kültürümüz, insanımız bir. Isparta’daki istifade edilebilecek birçok yerden Burdurlu hemşehrilerimiz, bizde Burdur’un birçok yerinden istifade ediyoruz. Karşılıklı ekonomik bir desteğimiz var. Birçok Ispartalı hemşehrimiz Burdur’da, birçok Burdurlu arkadaşımız Isparta’da çalışıyor. Baktığınızda birbirine uzak iki mahalle gibiyiz, bu çok önemli. Bunun değerini biliyoruz, hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel olarak biz birbirimize kenetlenmişiz, birbirimize destek oluyoruz. Buraya kadar gelerek ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti, memnun etti. Bundan sonraki çalışmalarımızda belediye olarak Burdur’umuzla birlikte işbirliği içerisinde yapılması gerekenleri karşılıklı destekle bu devamlılığı, dostluğu, birlik beraberliği daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa dışı 216 konut!
    1. Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa..
    2. Başkan Alim Işık: "Kütahya’nın trafik..
    3. İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü
    4. Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı
    5. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    6. Vahşet! Düğüne bir gün kala gelini..
    7. Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji..
    8. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    9. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    10. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    11. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    12. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    13. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    14. Aliağa Belediyesinden vergi..
    15. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    16. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    17. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    18. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    19. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    20. Alman bilim insanlarından Marmara..
    21. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    22. Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9..
    23. ’Aynalı Gölü’ne 20 bin sazan yavrusu
    24. Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi..
    25. İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine..
    26. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    27. Demek ki doğru yoldayız! Türkiye’nin..
    28. Karadeniz Off-Road Kupası, Rize'de..
    29. Trump’a ‘beceriksiz’ dedi, istifa etti
    30. Konya’da şoför ve vatmanlara yaya..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"