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Isparta Belediyesi’nden yaşlı ve engellilere ücretsiz kurban kesimi hizmeti

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve buna benzer mazereti bulunanların kurbanlarını bayramın ilk günü ücretsiz kesiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
Isparta Belediyesi’nden yaşlı ve engellilere ücretsiz kurban kesimi hizmeti

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve buna benzer mazereti bulunanların kurbanlarını bayramın ilk günü ücretsiz kesiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.



Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yeni hizmeti daha ekleyen Isparta Belediyesi, kurban kesim ekimi oluşturdu. Böylece kurbanını kesemeyen ve birkaç gün beklemek zorunda kalan vatandaşların kurbanları bayramın ilk günü belediye ekiplerince kesilecek.



Başdeğirmen: “Bu vatandaşlarımızın kurbanları bayramın ilk günü kesilmiş olacak”


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak sosyal çalışmaları üst seviyelere ulaştırdıklarını dile getirdi.


Bu çalışmalardan birisinin de Kurban Bayramı’na yönelik olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen şunları söyledi: “Bu Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesemeyecek yaşlılarımız, engellilerimiz gibi mazereti bulunan vatandaşlarımız bizlere isimlerini yazdırsınlar. Muhtarlık kanalıyla isimler geldi, bu vatandaşlarımızın kurbanlarının kesimi noktasında ekipleri şimdiden hazırladık. Bu vatandaşlarımızın kurbanları bayramın ilk günü kesilmiş olacak. Belki de komşuları kurbanlarını kesmeden kendilerinin ki kesilmiş olacak. Bu yılyeni bir hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımıza faydalı olacak her çalışmayı istişare ile el birliği, güç birliği ile sonuca ulaştırıyoruz. Gelecek yıllarda çok daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız”.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
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